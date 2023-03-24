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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Amasya milletvekili aday adayları tanıtıldı

AA

AK Parti Amasya milletvekili aday adayları tanıtıldı

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvurusunda bulunanlar tanıtıldı.

22 Haziran Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, ilçe belediye başkanları, partililer ve milletvekili aday adayları katıldı.

Toto, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yılı aşan iktidar döneminde sayısız hizmet ve yatırımlarla Türkiye'ye çağ atlattığını belirtti.

Seçim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Toto, "Birlik ve beraberlik içinde birbirimize sarılarak, kusurlarımızı görmeyerek, ayıplarımızı örterek el ele bu zaferi inşallah taçlandıracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne umutla bakan ve daha güçlü hizmet etmek amacıyla AK Parti'den milletvekilliği için aday adaylığına başvuru yapan herkesi kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

Daha sonra Amasya'dan milletvekili aday adayı olan 27 kişi, partililere tanıtıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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