Taşova'da fırınlarda denetim yapıldı

AMASYA (AA) - Taşova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda ramazan pidesi denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde üretim yerlerini, depoları ve çalışanların hijyen koşullarını, kullanılan malzemelerin temizliğini kontrol etti.
Taşova Belediyesi Zabıta Amiri Ünal Hancı, fırın denetimlerinin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Ramazan sofrasının olmazsa olmazı pidenin sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofralarına gelmesi için büyük titizlikle çalışacağız. Vatandaşlarımızın sağlığını her noktada önemsiyoruz. Fırıncı hemşehrilerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.