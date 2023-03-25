Amasya'da 400 üreticiye 44 ton nohut tohumu dağıtıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'da çiftçilere nohut tohumu desteği verildi.

Amasya Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi, Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında çiftçilere 1,5 milyon lira proje tutarı olan 44 ton nohut tohumu desteği sağlandı.

Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, devletin tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilere her türlü desteği sağladığını söyledi.

Ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayanan Amasya'da çiftçilerin alternatif ürünlere ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Dağ, devletin desteği ve çiftçilerin gayretleriyle Amasya'nın tarım ve hayvancılıkta bölgenin merkezi olmada emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de Türkiye'de en fazla tüketilen baklagil türünün nohut olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nohut, dünyada en çok üretilen ikinci baklagil türüdür. 2020'de 15,1 milyon ton üretim gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise nohut en çok üretilen baklagildir. Ülkemizde kuraklıkla mücadele kapsamında ve gelir getirici yetiştiriciliği yapılan ürünlerden biridir. Tarım ve Orman Bakanlığı yüzde 50 hibe desteği ile 400 üreticimize 44 ton nohut tohumu desteği sağlayacak, 3 bin 675 dekar alanda üretim gerçekleştirecektir. Bütün çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun."

Daha sonra çiftçilere tohumların dağıtıldığı programa daire müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.





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