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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan yazar Gültekin'in Amasya'daki kabrine ziyaret

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan yazar Gültekin'in Amasya'daki kabrine ziyaret

AMASYA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin'in Amasya'nın Taşova ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Turan, 2020'de Yalova'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Gültekin'in Taşova ilçesinde bulunan kabrini ziyaretinde dua etti.

Gültekin'in giyimi, tarzı ve dünyaya bakışıyla zamanın Yunus Emre'si olduğunu anlatan Turan, "Pek çok öğrencide emeği olmuştur. Kendisi yazdı, çizdi, eğitimler verdi. Merhum Gültekin ile 8 yıl aynı evde kaldık, ortaokul ve liseden arkadaşımdı. Hiç birbirimizden kopmamıştık. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Turan'a, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto eşlik etti.

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