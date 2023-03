Amasya'dan kısa kısa

AMASYA (AA) - Merzifon Ülkü Ocakları tarafından ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"Ramazan paylaşmaktır" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Her yıl ramazan ayında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattıklarını dile getiren İnce, "Millet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin, mazlumun yanında olarak kardeşliğin rahmetini kuşandık. Yardımlaşma ve dayanışmamızı her ortamda en güzel şekilde sergiledik. Her ramazan olduğu gibi bu ramazan ayında da bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyor ve ihtiyaç sahiplerimizin yanlarında olduğumuzu dile getiriyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle hazırlanan 75 ramazan paketini ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık." diye konuştu.

İnce, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini kaydetti.

- Taşova'da Millet Bahçesi'ne fidan dikildi

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, personelle birlikte Millet Bahçesi'ne fidan dikti.

Orman Haftası dolayısıyla Başkan Öztürk ve personeli yaklaşık 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orman Haftası dolayısıyla personelimiz ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle 25 bin dönümlük Millet Bahçesi'ne fidan dikimi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız tarafından önem verilen Millet Bahçesi, milletimizin huzur ve refahı için yaptığımız bir alan.Bu alana yaklaşık 3 bin 500 fidan diktik ve dikmeye de devam ediyoruz. Son dönemlerde dünya geleninde yaşanan kuraklık ile birlikte doğanın korunması ve daha çok yeşil alanın olması ve insanlarımızın yeşil alanlarda vakit geçirmeleri için fidan dikmek önemli. Dikilen fidanlar doğamız ve halkımız için hayırlı olsun diyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.