Taşova'da depremzedeler için iftar verildi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilçede yaşamaya başlayan depremzedeler için iftar verildi.

Taşova Kaymakamlığı tarafından özel bir kafede düzenlenen iftar programına depremzede aileler ile Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Gündüz katıldı.



Kaymakam Gökcecik, yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı paylaşmak ve sabretmek, yokluğun anlaşıldığı, iftarın mutluluğu ile birleştirdiği günlerdir. On bir ilimizde meydana gelen depremler öncesi her şeyimiz vardı, deprem sonrası bazılarımızın hiçbir şeyi kalmadı. Cumhurbaşkanımız elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Bir an önce hepinizi kalıcı konutlarınıza yerleştirmek ve eski hayat düzeninizi oluşturmak için bilfiil çalışılıyor. İnşallah bir an önce esnafımızı, sanayimizi canlandırıp tekrar önüne bakan on bir ilimiz ve önüne bakan Türkiye olacak. Devletimiz depremzede vatandaşlarımız için elinden geleni yapacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

İftar sonrası dualar okundu.



