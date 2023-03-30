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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, bu yıl LGS sınavına katılacak 8. sınıf öğrencilerine motivasyon ziyaretlerine başladı.

Gültekin ziyaretler kapsamında, Şehit Ümit Çoban Ortaokulu ve Mehmet Paşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Gültekin, öğrencilerle bir süre sohbet edip, sınava hazırlıkta moral ve motivasyonun öneminden bahsetti.

Öğrencilerin sınav günü yapmaları gerekenler hakkında da bilgilendirmede bulunan Gültekin, sınava girecek tüm öğrencilere güvendiklerini ve inandıklarını belirtterek, öğrencilerin heyecan ve streslerinin normal olduğunu ancak kendilerine güvenmeleri ve sınavı başaracaklarına inanmaları gerektiğini söyledi.





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