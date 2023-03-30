Merzifon'da engellilere medikal malzeme desteği sağlandı

AMASYA (AA) - Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği tarafından hayırseverlerin desteğiyle 16 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye ve medikal malzeme desteği sağlandı.

Dernek Başkanı Keriman Topal, AA muhabirine, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, sorunlarını çözecek ve her alanda başarı sağlamalarının önünü açacak çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son 3 ayda 16 engelliye medikal malzeme desteğinde bulunduklarını aktaran Topal, "Bizlere güvenen hayırseverlerin desteğiyle 16 üyemize daha tekerlekli sandalye, akülü araç ve medikal malzeme desteğinde bulunduk. Engelli bireylerimize ve ihtiyaç sahiplerine derneğimiz aracılığıyla el uzatan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Merzifon'da engelliler için güzel gelişmeler yaşandığını anlatan Topal, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerin desteğiyle engelli bireylerin hem maddi hem de manevi açıdan yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çeyrek asırdır faaliyetlerine devam eden derneğimiz binlerce engelli vatandaşımızın yüzünü güldürdü. Biz bu yardımlarda bulunurken kimseden para talep etmedik ama herkes buranın yolunu biliyor. Fitre ve zekatlarını, harçlıklarını dahi derneğimize bağışlayan hayırseverlerimiz var. İnsanlara vermiş olduğumuz güven sayesinde engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik birçok çalışmaya imza attık. Hep birlikte hayatın onların önüne koyduğu engeli her birimiz bir ucundan tutarak hafifletmeye çalışıyoruz."





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