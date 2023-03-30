Gümüşhacıköy'de Kütüphane Haftası kutlandı

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy ilçesinde 59. Kütüphane Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, yaptığı konuşmada, tarih boyunca nerede bir medeniyet kurmak ve ihya etmek gayreti varsa, orada bir kütüphane inşa çabasının mevcut olduğunu söyledi.

Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi binasının, tadilatı yapılarak modern bir kütüphane haline geldiğini anlatan Eken, "Kütüphanemizde 41 bin 650 kitap, bir bebek kütüphanesi, bir çocuk kütüphanesi, bir yetişkin kütüphanesi, bir kitap kafe bölümü, resim sanat atölyesi, robotik kodlama ve matematik atölyesi, genç okuma bölümü, yetişkin bölümü, bireysel çalışma bölümü, engelsiz kütüphanesi, bebek bakım odası, 120 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Kütüphanemiz sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri arası hizmet etmeye başlamıştır" ifadeleri kullandı.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, tören sonunda en çok kitap okuyanlara ödüllerini takdim etti.

Programa, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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