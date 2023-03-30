Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Dağ, ülkede kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının her geçen gün artığını söyledi.

Bu konuda önemli kararlar alındığına işaret eden Dağ, "Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ile hazırlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' çerçevesinde koordinasyon, iş birliği ve alınacak tedbirleri ele aldık. İlimizde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

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