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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyündeki yarım asırlık su değirmenini 20 yıldır çalıştırıyor

AA

Köyündeki yarım asırlık su değirmenini 20 yıldır çalıştırıyor

AMASYA (AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce köy halkı tarafından yapılan su değirmeninin kapanmasına gönlü razı olmayan 52 yaşındaki Mustafa Ünlü satın aldığı değirmeni 20 yıldır çalıştırıyor.

İlçeye bağlı Sofualan köyünde yaşayan Ünlü, daha önceki yıllarda köylerinde üç adet su değirmeni olduğunu ancak sadece birinin ayakta kaldığını söyledi.

Ömrünün yettiği kadar su değirmenini çalıştırmaya devam edeceğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Değirmenimizi köylülerimiz atalarımız yaklaşık elli yıl önce yaptılar ancak çalıştıramadıkları için kapanma noktasına geldi. Kapanmasına gönlüm razı olmadı, ben de alıp çalıştırmak zorunda kaldım ve 20 yıldır çalıştırıyorum. Şu an köyümüzde bir değirmen bulunmakta burayı çalıştırdığım için hem ben, hem de köylümüz memnun. Bu değirmenden Sofualan, Çökekli, Yeşiltepe, Gökpınar olmak üzere yaklaşık 15 köyün işini yapmak için çalışıyorum. Bu değirmende yulaf, mısır, siyez, arpa gibi ürünleri işleyip hem un, hem de hayvan yemi yapıyorum. Buradan kazandığım ile hem geçimimi sağlıyorum hem de beş çocuğumu okutuyorum."

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