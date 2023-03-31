Amasya'da öğrencilerden deprem bölgesine yardım

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde okullarda yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında toplanan 66 bin 250 lira deprem bölgesi yardım hesaplarına yatırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında ilçedeki okullarda toplanan bağışın dekontu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin tarafından Kaymakam Ali Cemal Altınöz'e takdim edildi.



Gültekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm ülkeyi derinden sarsarak üzüntüye boğduğunu belirterek, bölgede yaşayan vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini söyledi.



Kaymakam Altınöz, duyarlı öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin toplumda "çarpan etkisi" oluşturmasını diledi.

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