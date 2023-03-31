Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonundan bir zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon Otagarı'nda şüphe üzerine S.S'yi durdurarak üst araması yaptı.
Şüphelinin üzerinde 3 bin 8 sentetik ecza hap, 118,80 gram metamfetamin, 63,01 gram skunk ve 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam boru ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.