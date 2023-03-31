Taşova’da kütüphane haftası kutlandı

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AMASYA (AA) - Taşova'da, Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Programda konuşan Şehit Adem Sezgin Yatılı Bölge ortaokulu öğrencisi Serra Yaren Kaşık, "Kitaplar insanın zekasını ve bilgisini geliştirir, deneylerini artırır, hatalarını düzeltir. Kitaplar uygarlığın simgesi, demokrasinin somut kanıtı, karanlığın amansız düşmanıdır. Kitaplar bu amaçla değerlendirildiğinde kitaplığın önemi artar. Kitapları severek, okuyarak okutarak çağdaş insan olabiliriz." dedi.

Öğrencilerin şiir okuması, oratoryo ve tiyatro gösterilerinden sonra ilçe genelinde en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona eren programa, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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