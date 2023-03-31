Taşova’da askıda ekmek geleneği devam ediyor

AMASYA(AA) – Taşova ilçesinde fırıncılık yapan Aykut Şehri, askıda ekmek geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

Asırlardır süregelen yardımlaşma ve dayanışma geleneği ‘askıda ekmek’ kültürünü yaşatarak, kendilerinin yanı sıra hayırseverlerin de katkıları ile devam ettirdiklerini belirten Şehri, “Osmanlı’dan günümüze kadar gelen ve asırlardır devam eden geleneği ilçemizde yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

İşletme olarak günlük belli miktarda ekmek ve ramazan pidesini askıya bıraktıklarını ifade eden Aykut Şehri, "Burada en büyük katkıyı hayırsever vatandaşlarımız sağlamaktadır, bu uygulama sayesinde hayırsever kime yardım ettiğini görmüyor. İhtiyacı olan da gönül rahatlığı ile gelip ihtiyacı kadar ekmek veya ramazan pidesini alıyor. İlçemiz genelinde bir çok fırıncı arkadaşımız bu geleneği devam ettirmektedir. Askıda ekmek geleneğini sadece ramazan ayında değil yıl boyunca devam ettiriyoruz” diye konuştu.

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