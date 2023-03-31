Amasya Üniversitesi'nde Kalite Komisyonu Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Şahin Yağlıoğlu başkanlığında, Kalite Komisyonu Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Rektörlük binasında gerçekleşen toplantıya. kalite komisyon üyeleri ile Genel Sekreter Duran Çuhadar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Fatih Çankaya’nın katıldı.
Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Kurt, 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan Gösterge Değerleri, İç Tetkik Raporları ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri ile ilgili sunum yaptı.
Yağlıoğlu, toplantı sonunda yaptığı konuşmada toplantının verimli geçtiğini ifade ederek,
“Üniversitemizin eksiklerini tespit edip bu eksikleri hızla tamamlayarak kaliteli üniversiteler arasındaki yerimizi almamıza katkı sağlayan Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Kurt ve tüm kalite komisyon üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.