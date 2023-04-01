Amasya'da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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AMASYA (AA) - Amasya Valiliği tarafından "Kuru Tarım Alanlarında Yağlık Ayçiçeği Ekimini Teşvik Projesi" kapsamında çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Vali vekili Bekir Sıtkı Dağ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Amasya'nın coğrafya itibarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığı, tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde bulunan bir il olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanına verilen sayısız destek ve teşvikten Amasya'nın da payını aldığına işaret eden Dağ, özellikle temel gıda ürünlerinden yemeklik yağlarda yaşanan fiyat istikrarsızlığının ülkede yüksek oranda kullanılan ayçiçeği yağının milli imkanlarla üretilmesini daha da önemli kıldığına dikkati çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ise 21 bin 400 dekarlık alanda ekilmek üzere, 4 milyon 782 bin lira bedelli, 1070 ünite ayçiçeği tohumunun 1070 çiftçiye dağıtılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından ayçiçeği tohumları, Dağ ve protokol üyeleri tarafından hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.



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