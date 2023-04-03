Kaymakam Güldoğan'ın ziyaretleri sürüyor

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AMASYA (AA)- Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köyleri ve ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Güldoğan, Sarıköy ve Çavundur köylerini ziyaret ederek, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, talep ve önerileri dinledi.

Eksiklikleri, sorunları yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Güldoğan, “Köylerimizi gezerek, muhtarlarımızla birlikte köylerin sorunlarını yerinde görüyoruz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, sorunların çözümlerini bulmak. Köydeki eksikleri yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır. Başta Kaymakamlık olmak üzere tüm kurumlarımızın kapıları vatandaşımıza açıktır." diye konuştu.

Sarıköy Köy Yaşam Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Güldoğan, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Güldoğan, daha sonra şehit Piyade Er Nevzat Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile Kıbrıs Gazisi Faruk İnce’ye ziyarette bulundu.

Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu ifade eden Güldoğan, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Güldoğan'a ziyaretlerinde Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.





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