Amasya'da fırtına uyarısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya Valiliği, yarından itibaren beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, il genelinde kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.



Açıklamada, "4 Nisan 2023 Salı günü bölgemizde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönünden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması ve diğer olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.









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