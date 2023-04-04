Taşova'da şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi

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AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamlığı tarafından, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, Emniyet Müdürü Serhat Temiz ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Gökcecik, şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehitlerin aziz hatıralarını her zaman koruyacaklarını vurgulayan Gökcecik, "Aziz şehitlerimiz canlarını feda ederek bize bu vatanı bıraktı. Bizler de aziz vatanımızı ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gaziler başımızın tacı, onlara da sağlık ve mutluluk diliyoruz." dedi.

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