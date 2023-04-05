Amasya'da kahvehanedeki kişinin üzerine beton parçası düştü

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AMASYA (AA) - Amasya’da bir kahvehanede oturduğu sırada üzerine beton parçası düşen kişi yaralandı.

Hacı İlyas Mahallesi'nde bir kahvehanenin bahçe kısmında oturan 31 yaşındaki Doğan Demir'in sırtına, bitişik binanın üst katından beton parçası düştü.

Yaralanan Demir'e ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir'in tedavisi devam ediyor.

İşletme sahibi Ali Canıbek, "Çatıdan beton parçası düştü, oradan sacın üstüne düştü, çarptı, oradan çadırlara düştü, oradan da arkadaşın üstüne düştü. Oturuyordu arkadaş, sırtından yaralandığı için ambulans çağırdık. Ambulansla hastaneye götürdüler, geçmiş olsun" dedi.









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