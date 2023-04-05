Samsun'da araçlarının gölete düşmesi sonucu ölen çift Amasya'da toprağa verildi

AMASYA (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, gölete düşen hafif ticari araçta hayatını kaybeden Yusuf ve Şahsenem Bulut çifti, Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Emekli imam hatip Yusuf ile eşi Şahsenem Bulut’un cenazeleri, Hürriyet Mahallesi Kılıçarslan Camisine getirilerek yan yana musalla taşına kondu.
İkindi vakti Bulut çiftinin cenaze namazını Ordu’da din görevlisi olan oğulları Fatih Bulut (36) kıldırdı.
Cenaze namazının ardından Bulut çiftinin cenazeleri, Belediye Kabristanlığında defnedildi.
Törene, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Bulut çiftinin ailesi ve yakınları katıldı.