Merzifon’da kadınlara kanser eğitimi verildi

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla kadınlara yönelik kanser eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kurslara katılan kursiyer kadınları ve Yardımeli Derneği üyelerini kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için bilgilendirdi.

Eğitime katılan kadınlara, meme, kolon ve rahim kanseri hastalıklarının riskleri, tanımları ve önlemleri sunumlar eşliğinde anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Şeymanur Ulu Yıldız, gazetecilere, kanserin ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada geldiğini söyledi.

Çevresel etkenlerin kanser oluşumunda yüzde 90 oranında etkili olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz vatandaşlarımızı kanser konusunda bilgilendiriyor. Kanser gelişiminde yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörler etkilidir. Kanser oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır. Bütün vatandaşlarımıza kanser taraması yapılması için yoğun bir gayret sarf etmekteyiz. Amacımız herkesin kanser yönünden taramasını yapıp, erken evrede olanları tespit etmek, ileri evre varsa da tedavilerini sağlamak. Bütün vatandaşlarımızı ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaya bekliyoruz."

Yıldız, kanser riskini ortadan kaldırmak ve vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye yönelik sağlık eğitimlerinin devam edeceğini kaydetti.

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