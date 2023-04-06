Kaymakam Gökcecik öğrencilerle ders işledi

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AMASYA (AA) – Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçede bulunan Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nda öğrencilerle ders işledi.

Okul öğretmenlerinden Nurtaş Gökrem’in daveti üzerine, Hayat Bilgisi dersine giren Gökcecik, üçüncü sınıf öğrencilerine ünite konusu ve Türkiye’de yönetim sistemi hakkında bilgi verdi.

3/A sınıfında öğrencilere ders anlatan Gökcecik, merkezi yönetim sistemi, taşra yönetim sistemi, yerel yönetimler ve görevleri ile ilgili öğrencilere açıklamalar yaptı, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Öğrenciler ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirten Kaymakam Gökcecik, “Çocuklar mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk, çocuklarımız için verimli bir ders olduğu kanaatindeyim. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Gökcecik’e, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer eşlik etti.

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