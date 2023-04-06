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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Amasya'da protesto edildi

AA

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Amasya'da protesto edildi

AMASYA (AA) - Amasya'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Hacılar Meydanı'nda bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı Amasya Şubesi üyelerinin yanı sıra Özgür-Der ve Memur-Sen temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan, Amasya Genç İHH Başkanı Oğuzhan Cömert, Mescid-i Aksa'nın bir ramazan ayında daha İsrail tehlikesi altında olduğunu belirtti.

İsrail'in Kudüs'e saldırarak Müslümanları öldürdüğünü, kadın ve çocukları yaraladığını ifade eden Cömert, şunları kaydetti:

"İsrail, Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulundu. Bu hunharca saldırı, İsrail'in bölgeye uygulamış olduğu sistematik saldırıların bir neticesidir ve Filistinli her kesimin hedef alındığının göstergesidir. Kadın hakları konusunda sık sık dünya kamuoyuna mesaj veren İsrail, bu perdenin ardındaki ikiyüzlü tavrını bir kez daha göstermiştir. İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeksizin herkesi hedef almaktadır. İsrail, iç siyasetindeki sıkışmanın ve problemlerin neticelerinden biri olarak, Mescid-i Aksa'ya saldırı gerçekleştiriyor. Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları İsrail tarafından ellerinden alınmaktadır."

Açıklama sırasında tekbir ve Filistin direnişine destek verilen sloganlar da atıldı.

Amasya İHH Başkan Yardımcısı Fatih Akgül'ün Filistin için yaptığı duayla basın açıklaması sona erdi.

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