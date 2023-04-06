Amasya'da Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ başkanlığında Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Dağ, 2023 yılında da kamu kurumlarının uyum içinde Amasya'ya hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl çiftçilere sağlanan tohum, fide, fidan, tarımsal ekipman ve hayvancılık sektörüne yönelik desteklemelerle birçok ürün bazında rekor seviyede rekolte miktarlarının yakalandığını anlatan Dağ, "2023 yılında da gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız, gerek İl Özel İdaremiz, gerekse DOKAP tarafından desteklenecek projelerle üreticilerimize katkı sağlamaya, onları üretmeye teşvik etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplumun dezavantajlı kesimlerini de yalnız bırakmadıklarına işaret eden Dağ, Vefa Projesiyle il genelinde 624 hanede yaşayan yaşlı ve engellilere kişisel bakım, sıcak yemek ve ev içi ihtiyaçlarına yönelik yerinde destek verildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda Amasya'da sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıklarca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirme yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

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