Kaymakam Güldoğan, fabrika ziyaretlerinde bulundu

AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren tekstil ve kereste fabrikalarını ziyaret etti.

Ziyaretinde fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Güldoğan, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sanayi kuruluşlarının üretim alanlarındaki çalışmaları yerinde görmek, sanayici ve iş insanlarıyla karşılıklı istişarelerde bulunmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Güldoğan, "Merzifon Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün gelişiyor. Vatandaşlarımız için önemli ölçüde istihdam sağlayan yatırımcılarımızla sık sık bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Devletimiz yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Sanayi kuruluşlarının hem üretim hem ihracat hem de istihdam alanında ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Güldoğan, yatırım yapmak isteyen sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Güldoğan'a ziyaretlerinde Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş eşlik etti.

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