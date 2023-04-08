Amasya'da iftar programları düzenlendi

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AMASYA (AA) - Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, kentteki engelliler ve aileleriyle iftar yaptı.

Dağ, valilik tarafından bir otelde gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Dağ, ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte geçirdiklerini söyledi.

Ramazanın kardeşlik ve paylaşmak olduğunu vurgulayan Dağ, "Devletimiz, engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edecektir. Ramazan hakkı gözetmek, beraber yaşamak demek. Umarım hepimiz ramazan ayından en yüksek seviyede istifade edebiliriz." dedi.

- Suluova

Suluova Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı tarafından, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen programa Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ceyhun Koç, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaymakam Gürçam, şehitlerin emanetleri ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

- Taşova

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçedeki öksüz, yetim, engelli çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı.

Bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Gökcecik, ramazanın Türkiye, İslam alemi, mağdurlar ve mazlumlar için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, asrın felaketinde vefat edenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, SYDV Müdürü Barış Gündüz, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak ile çocuklar ve aileleri katıldı.





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