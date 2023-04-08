Amasya'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

İstanbul'dan Tokat istikametine giden Şaban Yıldırım (54) yönetimindeki 60 PB 540 plakalı tır, Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağı mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi.

Sürüklenen tır, Gümüşhacıköy Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki 4 otomobil, 1 traktör ve 2 römorka da çaparak hasar verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan oğlu Onur Yıldırım (27) yaralandı. Yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





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