Gümüşhacıköy'de polisler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında ilçedeki şehit aileleri ve gazilere ziyarette bulundu.

Gümüşhacıköy Polis Merkezi Amiri Şaban Sağlam, beraberindeki emniyet mensuplarıyla şehit polis Elvan Arabacı'nın babası Veysel Arabacı ve gazi Fatih Çelik'i ziyaret etti.

Sağlam, polis olarak şehit ailelerini ziyaret edip onların her zaman yanında oldukları mesajını vermek istediklerini söyledi.

Sağlam, "Kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlıyoruz. Ziyaretlerimiz her zaman devam edecek. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olacağımızı söyledik." dedi.







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