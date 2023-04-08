Amasya polisinden LGS sınavına girecek öğrencilere seminer

AMASYA (AA) - Amasya'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için "Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları" semineri düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce sınavlara hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) protokolü kapsamında hazırlanan "Yalnız değilsiniz" projesi kapsamında Amasya Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında seminer gerçekleştirildi.
Psikolog Özlem Demirayak, lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilere stres ve kaygı ile başa çıkma yolları ile motivasyonlarını yükseltme konusunda bilgilendirmede bulundu.