Amasya polisinden LGS sınavına girecek öğrencilere seminer

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya polisinden LGS sınavına girecek öğrencilere seminer

AA

Amasya polisinden LGS sınavına girecek öğrencilere seminer

AMASYA (AA) - Amasya'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için "Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları" semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce sınavlara hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) protokolü kapsamında hazırlanan "Yalnız değilsiniz" projesi kapsamında Amasya Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında seminer gerçekleştirildi.

Psikolog Özlem Demirayak, lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilere stres ve kaygı ile başa çıkma yolları ile motivasyonlarını yükseltme konusunda bilgilendirmede bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhacıköy'de polisler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Gümüşhacıköy'de polisler şehit aileleri ve gazileri ...
Soda yüklü TIR devrildi; 2 yaralı
YEREL HABERLER Soda yüklü TIR devrildi; 2 yaralı
Amasya'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor
YEREL HABERLER Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" ...
Amasya'da öğrenciler harçlıklarıyla depremzede aileler için yardım kolisi hazırladı
YEREL HABERLER Amasya'da öğrenciler harçlıklarıyla depremzede ...
Amasya'da iftar programları düzenlendi
YEREL HABERLER Amasya'da iftar programları düzenlendi
Amasya'da 12 bitki türünü Avrupa'ya kaçırmak isteyen 2 Slovakyalı yakalandı
YEREL HABERLER Amasya'da 12 bitki türünü Avrupa'ya kaçırmak isteyen ...
Kaymakam Güldoğan, fabrika ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Güldoğan, fabrika ziyaretlerinde bulundu
Göynücek'te anaokulu inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Göynücek'te anaokulu inşaatı devam ediyor
Gümüşhacıköy’de çıkan yangında garaj ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Gümüşhacıköy’de çıkan yangında garaj ve tarım ...
Amasya'da Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Amasya'da Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı ...
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Amasya'da protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Amasya'da protesto ...
Kaymakam Gökcecik öğrencilerle ders işledi
YEREL HABERLER Kaymakam Gökcecik öğrencilerle ders işledi
Merzifon’da kadınlara kanser eğitimi verildi
YEREL HABERLER Merzifon’da kadınlara kanser eğitimi verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.