Amasya'da kargaların saldırdığı kedinin ağaçta mahsur kalması cep telefonu kamerasında

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AMASYA (AA) - Amasya'da bir okulun bahçesinde kargaların saldırısına uğradıktan sonra çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi okul personeli kurtardı.

Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bir kedi, kargaların saldırısına uğradı. Kargalardan korkan kedi ağaca çıktı.

Okul müdürü Mürsel Topsakal, ağaca çıkarak aşağı inemeyen kediyi bulunduğu yerden aldı.

Topsakal, trajikomik bir olay yaşandığını belirterek, "Dışarıda kedi ve karga sesleri duyduk. Kediye kargaların saldırdığını gördük. Kedi çok korkmuştu. İndirdikten sonra kediye mama verip sakinleştirdik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kargaların kediye saldırdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





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