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CHP'li Torun ile İBB Başkanı İmamoğlu Amasya'da "Halk Buluşması" programlarına katıldı

AA

CHP'li Torun ile İBB Başkanı İmamoğlu Amasya'da "Halk Buluşması" programlarına katıldı

AMASYA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amasya'da vatandaşlara hitap etti.

Torun ve İmamoğlu, Merzifon ve Amasya'da "Halk Buluşması" programlarına katıldı.

İmamoğlu, Merzifon Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birleşmeye, huzura, beraber olmaya ve kucaklaşmaya ihtiyacının olduğunu söyledi.

Toplumun 21. yüzyıla umutla bakmak istediğini belirten İmamoğlu, gençlere çok güzel bir gelecek hazırlayacaklarını dile getirdi.

Merzifon'un önemli değerlere sahip olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Merzifon’u çok özledim. Doğduğum memlekete geçerken Merzifon'a uğrayıp çorba içmeden Karadeniz’e devam etmezdik. Bu güzel coğrafyanın en nadide yerlerinden birisindeyim. Merzifon tarihiyle, insanlarıyla, stratejik önemiyle çok özel. Sizinle sohbet etmeye, dertleşmeye ve enerjinizi alıp bütün Türkiye'yi dolaşmaya geldim. Çok az zamanda çok büyük işler başarmak zorundayız. Memleketimiz, milletimiz ve 86 milyon vatandaşımız için başaracağız. Ülkemizin dört bir tarafını gayretle gezeceğim. Millet ittifakı herkesi kapsayacak, biz herkesin elini sıkmaya geliyoruz." diye konuştu.

Torun ve İmamoğlu, daha sonra Amasya'ya geçerek Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.

Torun, burada yaptığı konuşmada, şehzadeler şehri Amasya'da vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Güzel günlerin geleceğini söyleyen Torun, "İnşallah 14 Mayıs'ta Amasya'mızda da bir güzelliği paylaşacağız. Millet İttifakı'nı göreve getirip, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Üreticiyi yok kabul eden, yoksulu yoksul yapan, gençlerimizi dışarı gitmek zorunda bırakan ve bizi yoksullaştıran bu iktidarı 14 Mayıs'ta göndereceğiz. Artık gençlerimiz umutla bu ülkeye dönecek." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'taki seçimi 86 milyon için kazanacaklarını dile getiren İmamoğlu ise şunları kaydetti:

"Altı siyasi parti bir arada, büyük bir demokrasi yolculuğu. Çeşitliliğimizle güzeliz. Burada etnik kökeniyle, kültürüyle, giyimiyle, kuşamıyla farklı insanlarımız var. Bu memleket doğusuyla batısıyla, her yerinden insanıyla, farklılıklarıyla çok güzel. İşte biz o altı liderin olduğu masada, Millet İttifakı'nda o farklılığın zenginliğini taşıyoruz. O farklılığın zenginliğiyle milletimize hizmet edeceğiz. 'Ben ne dersem o olurdan' kurtulacağız. Hayatı boyunca 'Ben' diyenden kurtulacağız. Biz demeye, birlikte yönetmeye geliyoruz. Millet İttifakı vazgeçilmez yolculuğumuzdur. Bu dönem başka bir dönem, bu seçim başka bir seçim. Bu süreçte bölünmeyeceğiz, birleşeceğiz, birlikte kazanacağız. Ben birlikte kazanmayı iyi biliyorum. İstanbul’da Millet İttifakı'yla kazanmanın ne olduğunu iyi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in yan yana nasıl bir güç yarattığını biliyorum. İstanbul'u sadece iki partiyle değil büyük bir konsensüsle kazandık. Aslında Millet İttifakı'nın temeliyle kazandık. Onun için kazanmayı biliriz. Kazananlar kulübü değişti. Eskiden bir avuç insandı şimdi millet kazanıyor. Milletin dönemi başlıyor."

Torun ve İmamoğlu, konuşmalarının ardından Tokat'a geçti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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