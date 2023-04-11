Amasya'da dere kenarındaki istinat duvarı aşırı yağış sonrası çöktü

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde aşırı yağış nedeniyle dere kenarındaki istinat duvarının bir kısmı çöktü.

İlçede gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Saraydüzü Mahallesi'nden geçen dere yatağının kenarındaki istinat duvarının köprüye yakın bölümünde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediye İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, aşırı yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu dere kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir bölümünün çöktüğü belirlendi.

Ekipler, çöken duvarın yol kısmında duba ve emniyet şeridiyle güvenlik önlemi aldı.

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