Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan konular, istihdam konuları ve yatırım talepleri görüşüldü.

Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

OSB'nin daha çok büyümesi, gelişmesi, üretmesi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Güldoğan, Merzifon’un coğrafi avantajı ve bölge insanının girişimci ruhu sayesinde hızla geliştiğini, sanayi şehri olma yönünde ciddi mesafe alındığını belirtti.

Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğunu aktaran Güldoğan, "Sanayicilerimiz üretimlerini aralıksız sürdürüyor. Devletimiz, yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza olduğu gibi yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize de kapımız her daim açıktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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