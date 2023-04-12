Merzifon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü kutlandı

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AMASYA (AA) - Merzifon ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Süleyman Gül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve polisler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gül, Ceyhan ve beraberindeki emniyet mensupları daha sonra şehitlerin kabirlerini ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Medrese Camisi'nde düzenlenen mevlit programında ise şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gül, Ceyhan ile polisler daha sonra Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan’ı makamında ziyaret ederek çiçek verdi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Güldoğan, en köklü kuruluşlardan olan Türk Polis Teşkilatının devletin bekası, milletin huzuru, toplumun birlik ve beraberliğinin korunması için 178 yıldır fedakarca hizmet verdiğini vurguladı.

Zaman mefhumu gözetmeksizin çalışan emniyet teşkilatının her zaman takdirle karşılandığına işaret eden Güldoğan, polislere görevlerinde başarılar diledi.

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