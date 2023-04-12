Amasya’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da kamu yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri yer aldı.

Vali Masatlı, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kamu yatırımlarının hız kazandığını söyledi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çizilen 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda, gerekli proje ve çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bizler de bu vizyon çerçevesinde Amasya'mız için öngörülen hedefleri yakalamak adına yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilimizde 2023 yılı Mart ayı sonu itibarıyla yatırımcı bölge ve il müdürlükleri ve belediyelere ait kamu yatırımları, tarım sektöründe 133 adet, toplam proje tutarı 2,7 milyar lira, ulaştırma-haberleşme sektöründe 51 adet, toplam proje tutarı 5,8 milyar lira, eğitim sektöründe 66 adet, toplam proje tutarı 755,5 milyon lira, enerji sektöründe 5 adet, toplam proje tutarı 421,5 milyon lira, sağlık sektöründe 5 adet, toplam proje tutarı 13,5 milyon lira, turizm sektöründe 4 adet, toplam proje tutarı 97 milyon lira, diğer kamu hizmetleri sektöründe 57 adet, toplam proje tutarı 1,3 milyar olmak üzere toplam proje sayısı 321'dir."

Toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından, sürdürdükleri projelere ilişkin sunumlar yapılarak, kurul üyelerinin soruları cevaplandırıldı.

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