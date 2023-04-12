Amasya Valisi Masatlı muhtarlarla toplantı yaptı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Masatlı, Belediye Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, kentin gelişimi için muhtarlarla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halkın talep ve önerilerini ön planda tutan, vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerine önem veren bir yönetim modeli olduğunu dile getiren Masatlı, muhtarların da halk ile devlet arasında bağ kurduğunu belirtti.

Muhtarların iradesine, görüş ve önerilerine değer veren bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürmeye, yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa etmeye ve afetin yaralarını tamamen sarmaya devam etmektedir. Tarihimiz boyunca her türlü zorluğun üstesinden gelen devletimiz ve aziz milletimiz, el ele vererek inşallah bu zor günlerin de üstesinden gelecektir. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Amasya olarak bizler de tarihimizin her anında olduğu gibi, ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda, tüm imkanlarımızla seferber olduk ve halkımızın yardımına koştuk. Biz de afet bölgesinde toplamda 61 gün süren görevimizi tamamlayarak, geçtiğimiz günlerde Amasya'ya dönmüş bulunuyoruz."

Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, İl Genel Meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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