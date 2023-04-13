Yeşilırmak'ın debisi yükselince iş makinesi su altında kaldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak'ın debisinin yükselmesi sonucu nehirde çalışan iş makinesi suya gömüldü.

Bölgedeki hidroelektrik santralini işleten firma tarafından kiralanan ve Yeşilırmak'ta temizlik çalışmasında kullanılan kepçe arızalandı. Operatör iş makinesini terk etti. Bir müddet sonra nehrin debisinin yükselmesi sonucu iş makinesi su altında kaldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bölgenin son günlerde yoğun yağış aldığını belirterek, "Irmak ve dere yataklarında ciddi manada su artışı olduğunu söyleyebiliriz. DSİ yetkilileri ile yaptığımız görüşme ve değerlendirmede ilçemizden geçmekte olan Yeşilırmak'ın debisinde önemli artış olmuştur." dedi.

Öztürk, taşkınlara karşı vatandaşları uyardıklarını söyledi.

Emniyet güçleri ve zabıta ekipleri de ırmak boyunca, vatandaşlara balık tutmamaları ve ırmağa yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.​​​​​​​​​​​​​​



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