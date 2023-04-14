Merzifon'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelere destek devam ediyor.

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından "Bir tuğla da senden" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında öğrenciler, tasarladıkları kumbaralarda depremzedelere göndermek üzere harçlıklarını biriktiriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, AA muhabirine, depremzedelerin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

BİLSEM öğrencilerinin hem kumbara tasarladıklarını hem de harçlıklarını depremzedeler için biriktirdiklerini anlatan Yozgat, şunları kaydetti:

"Atatürk Bilim ve Sanat Merkezinde başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler kumbaralar tasarladı. Birinci seçilen Fatma Zehra Karagüzel'in kumbarası 3D yazıcıda yazdırıldı ve öğrenciler deprem bölgesindeki kardeşlerine ev yapılması için biriktirdikleri harçlıkları birinci seçilen kumbaraya attı. Öğrencilerimizin kalplerinin, depremin yaşandığı bölgedeki vatandaşlarımız için attığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Onların merhamet ve duyarlılığıyla gurur duyuyoruz. Yaptıkları anlamlı davranış dolayısıyla bütün öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idaresine tebrik ediyorum."

- Merzifon'dan Hatay'a hijyen malzemesi gönderildi

Merzifon’da lise öğrencileri ve öğretmenlerince depremzedeler için hijyen malzemesi üretimi de devam ediyor.

Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen yaklaşık 2 ton temizlik malzemesi, Hatay'daki depremzedelere gönderildi.

Okulda geçen yıl kurulan hijyen ürünleri atölyesinde çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, dezenfektan, sıvı el sabunu, kolonya gibi temizlik malzemeleri üretimi yapılıyor.





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