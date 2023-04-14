Gümüşhacıköy'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.



Kadir Topuz (21) yönetimindeki 39 EZ 173 plakalı otomobil, Eski Sanayi mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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