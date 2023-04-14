Amasya Merzifon Havalimanı mart ayında 10 bin 412 yolcu ağırladı

AMASYA (AA) - Amasya Merzifon Havalimanı, mart ayında 10 bin 412 yolcuya hizmet verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, iç hatlarda 9 bin 578, dış hatlarda ise 834 olmak üzere toplam 10 bin 412 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanını kullandı.
İç hatlarda 89, dış hatlarda ise 8 olmak üzere 97 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 64 tona ulaştı.
Yılın ilk 3 ayında Amasya Merzifon Havalimanından 29 bin 154 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 276, taşınan yük ise 218 ton olarak gerçekleşti.