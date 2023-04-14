Amasya Valisi Masatlı, Gümüşhacıköy'de muhtarlarla bir araya geldi

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AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy'de mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Masatlı, İlçe Halk Kütüphanesindeki toplantıda, Türkiye’deki yönetim değişikliğine bağlı olarak vatandaş ve hizmet odaklı anlayışla halka en iyi hizmeti vermek ve en kısa sürede çözüm üretmek için çaba sarf edildiğini söyledi.

Muhtarlarla sorunların çözümü ve taleplerin dinlenilmesi için bir araya geldiklerini anlatan Masatlı, "Muhtarlık halk ile devlet arasında bağ kuran köklü bir müessesedir. Muhtarlar bulundukları köy ve mahallelerde devleti temsil etmektedirler. Bizler muhtarlarımızın iradesine, görüş ve önerilerine değer veren bir yönetim anlayışına sahibiz. Hepinize katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Halkımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Toplantıya Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye başkanı Zehra Özyol, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, İl Genel Meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.





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