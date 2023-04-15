Amasya'da iftar programları düzenlendi

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AMASYA (AA) - Amasya Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Vali Masatlı, depremzede aileler, engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesiminden vatandaşlarla iftar programında buluştu.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Masatlı, ramazan ayının son günlerine yaklaşırken manevi bir iklimde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemiz, asrın felaketi olarak nitelediğimiz çok büyük bir deprem felaketi yaşamıştır. 11 ilimizi etkileyen bu felakette 50 binin üzerinde vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 100 binin üzerinde insanımız da yaralanmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

- Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca ilçede misafir edilen depremzedelere yönelik iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Öğretmenevinde düzenlenen programda bir araya geldiği afetzedelerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Altınöz, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Programa depremzede ailelerin yanı sıra Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Şaban Sağlam, İlçe Müftüsü Adem Verim ve protokol üyeleri katıldı.

- Taşova

Taşova Kaymakamlığı tarafından mahalle ve köy muhtarları için iftar programı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen programa katılan muhtarlara teşekkür eden Kaymakam Ahmet Gökcecik, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerimizde devletimizin temsilcisidir. Her zaman muhtarlarımız ile bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bunun kurumlar arasında koordinasyon sağlanmasında etkili olduğuna inanıyoruz. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın talep ve isteklerini bizlere ileterek hem devletimizin hizmetini mahalle ve köye ulaşmasını sağlamakta hem de vatandaşlarımızın rahat yaşam sürmelerini sağlamış oluyor." diye konuştu.

İftar programına Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi parti ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.





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