Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Mustafa Nebioğlu'nun (42) kullandığı 61 NL 200 plakalı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Çeltek Mahallesi mevkisinde, Ahmet Gergin (37) idaresindeki 05 AAL 460 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Münevver Gürel (70), Dürdane Gergin (24), Halil Gergin (23), Esin Yağmur Gergin (5) ve Selim Asaf Gergin (1) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.