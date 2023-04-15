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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

AA

Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Mustafa Nebioğlu'nun (42) kullandığı 61 NL 200 plakalı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Çeltek Mahallesi mevkisinde, Ahmet Gergin (37) idaresindeki 05 AAL 460 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Münevver Gürel (70), Dürdane Gergin (24), Halil Gergin (23), Esin Yağmur Gergin (5) ve Selim Asaf Gergin (1) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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