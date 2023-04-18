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Amasya'dan kısa kısa

AA

Amasya'dan kısa kısa

AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Seçim ve Mahalle Güvenliği toplantıları düzenlendi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Seçim süreciyle alakalı iş ve işlemlerle ilgili Kaymakam Güldoğan başkanlığındaki toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, ilgili diğer kolluk ve kamu personeli ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

Merzifon ilçesinde, mahalle güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Mahsen Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü.

Kaymakam Güldoğan, güvenlik toplantısının her ay düzenli olarak bir mahallede yapıldığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini, huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Merzifon'un huzurlu bir ilçe olduğuna dikkati çeken Güldoğan, “Toplantılarımızda mahalle muhtarı ve azalarıyla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinliyoruz. Taleplerle ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılarak, sorunların çözümü ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli yol haritalarını belirliyoruz. Mahallelerimizin güvenliği için koordinasyona önem veriyor, buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Mahsen Mahallesi Muhtarı İsmet Soybilgin, daire müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

- Gümüşhacıköy'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz başkanlığında, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Altınöz, ülkede kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının her geçen gün artığını söyledi.

Bu konuda önemli kararlar alındığına işaret eden Altınöz, "Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ile hazırlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' çerçevesinde koordinasyon, iş birliği ve alınacak tedbirleri ele aldık. İlimizde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

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