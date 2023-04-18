Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz tarafından sunum yapıldı.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2022 yılının istihdam ve mesleki eğitim açısından son derece verimli geçtiğini, bu yılın da öyle olacağını söyledi.

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temini için mesleki eğitim kurslarının düzenlendiğini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"2023 yılının ilk üç ayı istihdam ve mesleki eğitim açısından son derece verimli geçmiştir. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün işbaşı eğitim programlarına baktığımızda aynı dönemde 208 kişinin istihdam edildiğini görmekteyiz. Bu program için dönem içinde harcanan tutar 2 milyon 123 bin liradır. Toplum Yararına Çalışma programlarında ise toplamda 342 kişi istihdam edilmiştir. Bu çalışmalarla toplam 1711 kişinin istihdamına aracılık edilmiştir."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.