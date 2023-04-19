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Amasya'da iftar programları düzenlendi

AA

Amasya'da iftar programları düzenlendi

AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen iftar programında konuşan dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, gönül sofrasında beraber olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ramazan ayının ekmeği ve sevgiyi paylaşmak anlamına geldiğini dile getiren Özdemir, "Yaklaşık dört yıldır umudu ve sevgiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Evlerinizde değil, bu meydanda hep birlikte iftar sofrasında buluşmamıza katkı sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz, yüzyılın felaketi ile büyük acıları yaşadı. Tüm depremzedelerin acılarını paylaşıyoruz. Devlet ve millet el ele vererek seferber olup birlik meşalesi yakıldı. Vatan ve millet denince bu güzel memleketin evlatları el ele olmayı çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Program, ilahi dinletisi, semazen gösterisi ve çocuklar için etkinliklerle sona erdi.


- Kaymakam Gökcecik, köylülerle iftar yaptı

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 2022 yılında vefat eden Kıbrıs gazisi Habip Yılmaz için düzenlenen iftar programına katıldı.

Boraboy köyünde düzenlenen iftar programında merhum Yılmaz'a Allahtan rahmet dileyen Kaymakam Gökcecik, "Mübarek ramazan ayının sonuna geldik, Cenabı Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Şehit ve gazilerimiz bizler için çok özel ve önemlidir. Kıbrıs gazimizi unutmadığımız gibi hiçbir gazimizi de unutmadık unutmayacağız." diye konuştu.

- Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı tarafından mahalle ve köy muhtarları için iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan muhtarlara teşekkür eden Kaymakam Ali Cemal Altınöz, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerimizde devletimizin temsilcisidir. Her zaman muhtarlarımız ile bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bunun kurumlar arasında koordinasyon sağlanmasında etkili olduğuna inanıyoruz. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın talep ve isteklerini bizlere ileterek, hem devletimizin hizmetini mahalle ve köye ulaşmasını sağlamakta hem de vatandaşlarımızın rahat yaşam sürmelerini sağlamış oluyor." diye konuştu.

İftar programına Belediye Başkanı Zehra Özyol, siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.


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