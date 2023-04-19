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Amasya'da çiftçilere 55 ton yonca tohumu dağıtıldı

AA

Amasya'da çiftçilere 55 ton yonca tohumu dağıtıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valiliğince, "Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere 55 ton yonca tohumu dağıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Amasya'nın coğrafya itibarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığı, tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde bulunan bir il olduğunu söyledi.

Son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanına verilen sayısız destek ve teşvikten Amasya'nın da payını aldığına işaret eden Masatlı, şöyle devam etti:

"Amasya'mızı bölgemizin kırımızı et üretim merkezi yapma hedefi doğrultusunda, yem bitkileri üretimini desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün, hayvancılık için önemli bir kaba yem kaynağı olan yonca tohumlarını üreticilerimize teslim ediyoruz. 11 bin dekarlık bir alanda ekilmek üzere, toplam bedeli 2 milyon 750 bin lira olan, 55 ton yonca tohumunu İl Özel İdaremizin yüzde 50 hibe desteği ile üreticilerimize sunuyoruz. Dağıtımını yapacağımız bu tohumların Amasya tarım ve hayvancılığı ile üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, Amasya'mıza her alanda büyük yatırımlar yaparak, insanımızın yaşam standartlarını yükselten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize ve bu projeleri hayata geçirmemiz için bizleri destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ayrıca İl Genel Meclisimiz ile Özel İdaremize teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından yonca tohumları Vali Masatlı ve protokol üyelerince hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.


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