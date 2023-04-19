Masa Tenisi Minikler ve Küçükler Federasyon Kupası müsabakaları Amasya'da sona erdi

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AMASYA (AA) - Amasya'da Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Küçükler Federasyon Kupası ferdi müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 81 ilden 463 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, şampiyonaya katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Miniklerin spor sayesinde hayatlarını disipline edip gelişimlerini hızlandırdığını ve sağlıklarını koruduğunu belirten Öztürk, "Güzel bir organizasyon geçirdik. Gençlerimizi burada misafir etmekten mutluluk duyduk. Bundan sonraki müsabakalara çıkarak başarılı olacaklarına inanıyorum. Antrenörlerine, idarecilerine ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sporcular yetiştirmişler, başarılar diliyor, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Turnuvada minik erkeklerde Ali Enes Seren, küçük erkeklerde Kenan Eren Kahraman; minik kızlarda Ela Su Yönter, küçük kızlarda ise Nil Başaran birinci oldu.





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